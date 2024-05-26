США решили принять участие в «саммите мира» в Швейцарии

Делегация Соединенных Штатов примет участие в «саммите мира» в Швейцарии. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, конференция по Украине пройдет в Швейцарии в середине июня. На нее приглашены делегации свыше ста стран. Участие России не запланировано.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что на предстоящем саммите по Украине вынесет на обсуждение только три пункта из десяти своей «формулы мира».

По его словам, многие государства занимают сбалансированную позицию, не желают решать сложные вопросы без участия российской стороны.

В связи с этим, пояснил украинский лидер, он принял решение сократить пункты, которые вызывают наибольшие споры и «разъединяют страны».

Вместе с тем, заметили эксперты, лидеры ряда государств отказались приехать на саммит, а Бразилия и Китай выступили с инициативой по проведению альтернативного мероприятия.