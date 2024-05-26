Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европа имеет большое количество внешних и внутренних врагов и "может умереть".

"У нас никогда не было такого количества внешних и внутренних врагов, - отметил Макрон, выступая на мероприятии в Берлине, посвященном 75-летию германской конституции. - Европа переживает, как я говорил несколько недель назад, момент, [от которого зависит] ее существование. Я действительно считаю, что наша Европа может умереть".

По его словам, этот "сложный для Европы момент" связан с украинским конфликтом. Кроме того, она сталкивается с "вызовом, связанным с декарбонизацией экономики, когда решение климатических проблем должно быть не в ущерб экономическому росту и индустриализации".

"Я также думаю, что <...> наша демократия находится в своего рода кризисе, и мы сами это видим", - сказал французский лидер.

Он полагает, что этот кризис вызван подъемом национализма.

В ходе своего выступления в Сорбонне в конце апреля французский лидер уже предупреждал о том, что Европа "может умереть". Вместе с тем он заявил, что ЕС не должен быть "вассалом США", и рассказал о намерении обсудить новую стратегию безопасности на континенте. Макрон также призвал европейцев быть готовыми к выстраиванию отношений с Россией после окончания конфликта на Украине.

Макрон призвал Европу готовиться в сдерживанию России

Макрон в воскресенье начал государственный визит в ФРГ, который продлится до вторника, 28 мая. Это первый за 24 года государственный визит французского лидера в эту страну.