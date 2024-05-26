Обслуживание антарктической экспедиции Украины обойдется в 11,6 млн долларов. Деньги пойдут на десятки бутылок вина, килограммы икры и стейка из лосося. Об этом свидетельствуют данные украинской системы публичных закупок Prozorro, передает ТАСС.

В частности, для экспедиции планируют приобрести 118 кг филе и 140 кг стейка из лосося, 168 бутылок красного, 112 бутылок белого и 28 бутылок игристого вин, 70 кг шоколадных батончиков.

Договор рассчитан до 28 февраля 2025 года. В состав экспедиции входят 25 человек.

Издание «АиФ» отмечает, что новость о закупках вызвала скандал на Украине. Киевские власти постоянно жалуются Западу на недостаток средств, что не мешает им «с шиком исследовать Антарктиду» и тратить миллиарды гривен на изучение пингвинов, вина, шоколад и красную икру.

При этом директором национального антарктического научного центра Украины является Евгений Дикий. Во время АТО он служил в террористическом нацбатальоне.

«Со стороны России мы можем только полностью одобрить все эти расходы. В конце концов, деньги уходят не на оружие и патроны, которые могут быть пущены против наших солдат, а на исследования пингвинов и маленькие радости жизни», — пишет «АиФ».

У Украины есть антарктическая станция Академик Вернадский. Она расположена на острове Галиндез вблизи Антарктического полуострова. Ранее она называлась «Фарадей» и принадлежала Британии с 1947 года. В 1996 году англичане передали станцию Киеву за символическую цену в один фунт стерлингов.