Полицейские оцепили здание правительства, рядом с которым должен пройти митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, кордоны силовиков расположены у всех входов в здание на площади Республики.

Журналисты пояснили, что на площадь направляется лидер оппозиции, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

Священнослужитель сообщил накануне, что акция протеста будет проведена несмотря на наводнение на севере республики, в том числе в Тавушской области.

Напомним, что масштабные акции протеста начались в Ереване 9 мая. Активисты требуют отставки Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы.

По мнению экспертов, у оппозиции практически нет шансов добиться поставленных задач легальным путем — в нее входят слишком разнородные силы. Кроме того, Ереван на фоне региональной повестки вынужден идти на уступки Баку. Следовательно, полагают аналитики, процесс делимитации будет продолжен.