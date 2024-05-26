В США восхитились самолетом Путина

Внутри роскошного самолета президента России Владимира Путина Ил-96-300ПУ есть кабинет главы государства, конференц-залы, клиника, столовые, бары и даже тренажерный зал. Также есть современные системы связи, возможность управления ядерными силами и средства самозащиты. Об этом пишет американское издание Slash Gear.

«Самолет имеет роскошный интерьер и удобства. Судно оснащено новейшими системами связи, позволяющими российскому президенту оставаться на связи со всеми ветвями власти и вооруженными силами», — говорится в материале журнала.

Там добавили, что внутри самолета имеется личный кабинет президента, представительский люкс с большой двуспальной кроватью, защищенные конференц-залы и переговорные комнаты, клиника, столовые, комнаты отдыха, бары, а также даже тренажерный зал.

Все помещения воздушного судна оформлены в кремовых тонах с золотыми элементами, одновременно с этим они отражают русскую культуру. Также самолет может функционировать как командный пункт, позволяя президенту быстро перевести ядерные силы страны в режим повышенной боеготовности, заключили в журнале.