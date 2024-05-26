Грузия захотела вернуть Абхазию и Южную Осетию

Грузия намерена вернуть в свой состав территории Абхазии и Южной Осетии, написал в соцсети X (Twitter) премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, в 2030 году Грузия должна стать членом Евросоюза.

Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году, — подчеркнул он.

Кобахидзе поздравил граждан Грузии с Днем независимости, проживающих как в стране, так и за ее пределами.

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Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен лишить Грузию статуса кандидата на вступление в объединение, если власти страны не откажутся от закона об иноагентах. Один из высокопоставленных еврочиновников заявил, что такой вариант развития событий наиболее вероятен.

Кобахидзе в свою очередь пожаловался, что один из еврокомиссаров припугнул его историей с покушением на премьера Словакии Роберта Фицо в ответ на преодоление вето на закон о прозрачности. Кто именно это был, политик не уточнил.