Король Великобритании Карл III написал письмо Владимиру Зеленскому, рассказала герцогиня Эдинбургская Софи, супруга младшего брата монарха Эдварда. Об этом пишет Daily Mail.

Герцогиня отметила, что посетила Украину в апреле 2024 года в рамках программы «Женщины, мир и безопасность».

София пояснила, что была «тронута» теплым приемом со стороны Владимира и Елены Зеленских, а также тем, что украинский лидер нашел время встретиться с ней, участливо спрашивал о здоровье монарха.

«[Это] дало мне возможность передать ему письмо от Его Величества. Я думаю, он был очень тронут и сказал, что прибережет это для прочтения наедине позже», — заметила герцогиня.

Вместе с тем, отметила София, путешествие было грустным, оставило в памяти болезненные истории и образы.