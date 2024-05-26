Карл III написал письмо Владимиру Зеленскому
Король Великобритании Карл III написал письмо Владимиру Зеленскому, рассказала герцогиня Эдинбургская Софи, супруга младшего брата монарха Эдварда. Об этом пишет Daily Mail.
Герцогиня отметила, что посетила Украину в апреле 2024 года в рамках программы «Женщины, мир и безопасность».
София пояснила, что была «тронута» теплым приемом со стороны Владимира и Елены Зеленских, а также тем, что украинский лидер нашел время встретиться с ней, участливо спрашивал о здоровье монарха.
«[Это] дало мне возможность передать ему письмо от Его Величества. Я думаю, он был очень тронут и сказал, что прибережет это для прочтения наедине позже», — заметила герцогиня.
Вместе с тем, отметила София, путешествие было грустным, оставило в памяти болезненные истории и образы.
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