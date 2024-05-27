Президент Украины Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, 27 мая. Об этом сообщает издание Barron's со ссылкой на испанское правительство.

Украинского лидера примет премьер-министр страны Педро Санчес в полдень по местному времени (13.00 по московскому), после чего политики проведут пресс-конференцию.

Ранее Зеленский записал видео из Харькова, в котором обратился к лидеру США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину. Политик призвал глав вышеуказанных государства поддержать «саммит мира» по Украине, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня. Он также попросил политиков «проявить лидерство в приближении мира».