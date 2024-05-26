Президента Грузии обвинили в измене родине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине. Это произошло в воскресенье, когда Кобахидзе выступил на мероприятии по случаю Дня независимости, сообщает ТАСС.

В торжественной речи премьер-министр сказал, что Грузии удалось сохранить мир в стране, хотя этому препятствовали «угрозы и измены». В частности, измену совершила Саломе Зурабишвили, президент страны.

«Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента», — сказал Кобахидзе.

По его словам, для Грузии сейчас особенно важно оберегать государственную независимость. История показывает, что «суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны».

Кобахидзе призвал победить ненависть, и «любовью построить то, что было разрушено враждебностью».

Зурабишвили также выступила с публичной речью в воскресенье, раскритиковав действия правительства. По ее мнению, у Грузии есть только два пути — «европейский или пророссийский». Курс страны должны определить предстоящие в октябре парламентские выборы.