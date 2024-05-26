Гидрологи рассказали, зачем Киев открыл шлюзы на ДнепроГЭС
Сброс воды через шлюзы ДнепроГЭС может быть использован украинскими военными, считают опрошенные РБК гидрологи.
Вода может сбрасываться для обеспечения безопасности плотины, обводнения дельты или в военных целях, с намерением нанести ущерб противнику, говорят эксперты.
Отмечается, что массовый сброс воды на ДнепроГЭС может местами привести к затоплению, но "это не катастрофический сюжет". Так, Энергодару и Запорожской АЭС, скорее всего, опасность не грозит, а скорость продвижения воды будет достаточно медленной.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 24 мая заявил, что на Украине открыли шлюзы на плотине ДнепроГЭС, происходит массовый сброс воды. По его словам, острова в дельте Днепра находятся в зоне подтопления, а прибрежным населенным пунктам ничего не угрожает.
Днепровская ГЭС в Запорожье получила серьезные повреждения в результате серии ударов в марте.