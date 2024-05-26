Северная Корея пригрозила Вашингтону военными мерами

Северокорейские военные готовы принять меры в отношении США и Южной Кореи, если те продолжат свои провокации, направленные против суверенитета КНДР, заявил замминистра обороны страны Ким Ган Ир, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Чиновник назвал «психологическим заговором» то, что Сеул усилил распространение пропагандистских листов на территории Северной Кореи. Кроме того, выросло число нарушений морской границы у берегов Корейского полуострова, добавил он.

Частые нарушения морской границы повлекут за собой опасные последствия. Мы никогда не пересекали... северную разграничительную линию. Мы уже предупредили, что можем принять необходимые военные меры для защиты нашего суверенитета и безопасности, — предупредил Ким Ган Ир.

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Ранее представитель МИД КНДР заявил, что проведенное США на полигоне в Неваде ядерное испытание ведет к обострению мировой гонки ядерных вооружений. По его словам, Пхеньян вынужден принять необходимые меры по повышению сдерживания в связи с действиями Вашингтона.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения Военно-политической академии имени Ким Чен Ира заверил, что вооруженные силы народной республики уничтожат противников, если те «выберут конфронтацию». Глава государства подчеркнул, что при необходимости будет действовать без колебаний.