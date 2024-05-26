Spectator: Макрон столкнулся с катастрофой

Бедственное положение и беспорядки заморских французских департаментов говорят об окончательном развале «колониальной империи», которую пытается поддерживать президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщает журнал Spectator.

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«Французский президент на этой неделе вернулся с острова (архипелаг Майотта — прим. URA.RU), чтобы сыграть в императора. Однако его империя рушится на глазах. Все, кроме французов, прекрасно понимают, что для оставшейся у Франции империи наступает закат», — говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что Майотта столкнулась с бедственным положением. Там процветают преступность и беспорядки. А Новая Каледония, утверждается в публикации, уже стоит на пороге гражданской войны. Такая же ситуация сложилась и в других владениях Франции за морем. Spectator пишет, что за годы они превратились в «бездонную яму».

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