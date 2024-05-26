Стало известно о расколе среди союзников Украины

Страны Европейского союза боятся, что план Вашингтона по использованию российских замороженных активов приведет к тому, что именно Европа будет платить по счетам, а США получат лишь пиар-акцию, сообщает Politico.

По данным издания, между союзниками Украины произошел раскол. Такие страны, как Франция и Германия, опасаются, что их налогоплательщики окажутся на крючке, если Киев не сможет вернуть долг после окончания конфликта. После нескольких месяцев разногласий министры финансов, собравшиеся в Италии, попытались выступить единым фронтом, но возникли разногласия, поскольку в Европе проявили вялую поддержку плана американских властей по использованию замороженных средств Москвы.

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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал взвесить разные варианты перед тем, как начать использовать российские средства. По его словам, слишком рано говорить о той прибыли, которую можно получить от инвестирования. Глава Минфина Италии Джанкарло Джорджетти указал, что существуют значительные юридические проблемы.

Министры на встрече G7 отметили, что использование денег РФ — это лишь пиар-акция США.

Министр финансов Украины Сергей Марченко, присутствовавший на встрече G7, заявил, что его страна потенциально столкнется с дефицитом бюджета в размере не менее 10 миллиардов долларов в 2025 году. Он назвал план под руководством США «шагом в правильном направлении», добавив, что поддерживает захват российских активов в полном объеме.

Российские государственные активы были заморожены в Европе сразу после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. С тех пор они были инвестированы и приносят проценты. После нескольких месяцев разногласий США свернули свой первоначальный план по полной конфискации активов и вместо этого использовали проценты в качестве рычага для получения кредита.

В статье отмечается, что у ЕС больше шансов на успех, поскольку он владеет большей частью замороженных активов РФ, в то время как американские банки держат лишь незначительную сумму средств.

Согласно плану, ежегодные проценты по активам будут использоваться для погашения кредита, но европейские чиновники стремятся разработать запасной план на случай, если активы будут возвращены России после окончания боевых действий.

Один из рассматриваемых вариантов предполагает выдачу бессрочного кредита – без формальной даты истечения срока – чтобы ограничить риск выплаты более высоких процентных ставок, чем ожидалось.