Первая леди Нигерии осудила внешний вид Меган Маркл

Поездка в Нигерию стала поворотной для Меган Маркл и принца Гарри. Благодаря ей эксперты и пресса окончательно убедились, кто в их паре главный (спойлер: не бежавший из дома герцог Сассекский), а Карл III и его старший сын Уильям, насмотревшись на Гарри, приняли решение полностью игнорировать его. Вдобавок ко всему прочему путешествие Сассексов спровоцировало немало скандалов вокруг супругов. Одной из причин стал слишком роскошный гардероб Меган: по мнению публики, частая смена нарядов была вовсе не уместна в одной из беднейших стран мира.

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Оказывается, наряды Меган пришлись не по вкусу не только предвзято настроенным к ней пользователям Сети. Первая леди Нигерии тоже не в восторге. The Sun сообщает, что Олуреми Тинуба была оскорблена слишком откровенными костюмами герцогини, а после отъезда пары сурово прошлась по ее гардеробу. Выступая на днях перед публикой, она подчеркнула, что Нигерия не место для обнаженности, привычной в Голливуде. А интерес знаменитостей к проблемам своего государства она в связи с этим назвала лишь веянием моды.

«Вы видите, что они демонстрируют на сцене: "Мы модные, мы видим, что происходит". Но у нас не Met Gala. Мы не принимаем наготу в нашей культуре. Это некрасиво. Это совсем не красиво», — высказалась Тинуба.

Ранее стало известно, какая проблема, с которой столкнулся принц Гарри в браке с Меган Маркл, напоминает Карлу III о конфликтах с принцессой Дианой.