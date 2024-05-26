Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп назвал действующего президента США Джо Байдена худшим президентом в американской истории, сообщает РИА Новости.

Бывший американский лидер уверен в том, что ещё четыре года правления Байдена могут привести к развалу Соединенных Штатов.

Трамп призвал голосовать на предстоящих президентских выборах за него, чтобы «избавиться от худшего президента в истории нашей страны».

Экс-президент выразил уверенность в том, что Байден представляет собой угрозу для демократии. Также Трамп указал, что его задача состоит в том, чтобы «освободить нашу страну от этих фашистов, чтобы Америка вновь стала свободной страной».