Сунак пообещал ввести воинскую повинность в Британии

В Великобритании будет введена обязательная воинская повинность или альтернативная служба для молодых людей в случае победы консерваторов на следующих всеобщих выборах 4 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского премьера Риши Сунака.

«Мы внесём изменения в воинскую обязанность для сегодняшней Британии... Все 18-летние пройдут через эту новую военную службу, вне зависимости от их прошлого и места жительства в Великобритании», — заявил глава правительства Великобритании.

Он отметил, что у молодых людей будет выбор между полноценной военной службой в рядах британской армии в течение года и альтернативной службой в виде волонтерства в службе спасения и других структурах по выходным, которая суммарно составит 25 дней. Сунак считает, что новая программа позволит молодым британцам овладеть полезными навыками и умениями, помогая развитию своей страны. Премьер указал, что гражданство несёт не только права, но и определённые обязанности.

Премьер отметил, что служба в армии не станет новым военным призывом – на неё поступят лишь те, кто добровольно выберет соответствующую возможность. Он добавил, что ждёт, когда две его дочери будут проходить службу.

Согласно опросу, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до 19%, что стало самым низким показателем с 1978 года. При этом находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25%.