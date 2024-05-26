Макрон посетит Берлин с государственным визитом

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправится в Германию с 26 по 28 мая, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество и работу над укреплением суверенитета Европы в преддверии предстоящих 9 июня выборов в Европарламент. Как отмечают в Елисейском дворце, это первый за 24 года государственный визит французского лидера в эту страну и шестой после первой поездки генерала Шарля де Голля в 1962 году.

Целью данного визита, как отмечают французские СМИ, станет в первую очередь "реанимация" отношений с ФРГ на фоне регулярно всплывающих разногласий по широкому кругу вопросов. Одним из наиболее острых остается вопрос о продвигаемом Макроном "суверенитете" Европы: во французской прессе отмечают сохраняющуюся приверженность Берлина "зонтику безопасности", который предоставляют Европе США, и курсу на развитие торговли с Китаем, в то время как Макрон выступает за развитие европейского военно-промышленного комплекса и создание европейских сил быстрого реагирования, а также более строгие правила торговли с КНР.

Программа визита

В предваряющем визит Макрона сообщении Елисейского дворца при этом делается акцент на "постоянстве франко-германских отношений" и "уникальных связях между народами".

Первым пунктом программы 26 мая значится участие в церемонии по случаю 75-летия Конституции ФРГ. В Елисейском дворце подчеркивают, что Макрон "станет первым главой иностранного государства, который будет приглашен на торжества, организованные в Берлине по этому случаю". После этого французский лидер проведет встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Вместе с супругой Макрон посетит также прием у правящего бургомистра Берлина Кая Вегнера, а затем их пригласит на торжественный ужин сам президент Штайнмайер.

27 мая Макрон с супругой посетит Мемориал памяти убитых евреев Европы, после чего отправится в Дрезден (земля Саксония) - в Елисейском дворце отмечают, что это будет первый визит президента Франции на территорию бывшей ГДР после объединения двух германских республик. В Дрездене он выступит с речью на мероприятии "Праздник Европы" у церкви Фрауэнкирхе. Там же у него запланированы посещение Института Фраунхофера и участие в круглом столе, посвященном искусственному интеллекту.

28 мая в резиденции правительства ФРГ Мезеберг под Берлином состоится заседание германо-французского министерского совета. Ожидается также совместное заседание оборонных ведомств.

Кроме того, 28 мая Макрон посетит город Мюнстер, где ему будет вручена Премия Вестфальского мира - ее присуждают за укрепление сплоченности в Европе.