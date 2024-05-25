Байден назвал США единственной в мире сверхдержавой

Американский лидер Джо Байден считает Соединенные Штаты единственной в мире сверхдержавой.

© EPA / ТАСС

"Ни у одной страны нет таких союзников, как у нас. Поэтому любому, кто думает, что он может угрожать нам, следует дважды подумать. Мы защищаем наши ценности, противостоя тиранам и оберегая мир, выступая в защиту свободы и открытости", - заявил Байден, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

"Благодаря вооруженным силам США делают то, что может сделать только Америка, незаменимая нация. Единственная в мире сверхдержава и ведущая мировая демократия", - утверждал американский лидер.

При этом он отметил, что США "в срочном порядке предпринимают дипломатические усилия для прекращения огня" в секторе Газа и возвращения удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников. Кроме того, Байден подчеркнул участие американских ВС в отражении 13 апреля массированного иранского удара по территории Израиля.

Вместе с тем президент подчеркнул, что США "укрепляют и создают новые альянсы" в Индо-тихоокеанском регионе, упомянув в том числе AUKUS (партнерство в области безопасности между правительствами Австралии, Великобритании и США), QUAD (диалог по безопасности с участием Австралии, Индии, США и Японии), сотрудничество США в сфере безопасности с Республикой Корея, Филиппинами, Японией, "углубление стратегического партнерства с Вьетнамом".