Президент США Джо Байден вновь позволил себе оскорбительное высказывание в адрес главы российского государства Владимира Путина.

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Выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте Байден отметил, что Вашингтон продолжает поставлять Киеву оружие и осуществлять подготовку украинских военных.

"На Украине нет американских солдат, и я твердо настроен на то, чтобы так и продолжалось", - заявил Байден.

"Но мы стоим на стороне Украины и продолжим поддерживать ее. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем [отступить], и мы не отступим", - продолжил американский лидер.

"Путин был уверен, что НАТО расколется", - утверждал Байден.

По словам президента США, во время встречи в Женеве в 2021 году он якобы заявил российскому лидеру, что если он хочет "финляндизации", то есть нейтралитета Украины, то в итоге получит "натоизацию" всей Европы. По его утверждению, "сегодня крупнейший оборонный альянс в мировой истории сильнее, чем когда-либо".

Путин озвучил требование к вооруженным силам России

Как заявил 22 февраля Путин, Байден отреагировал таким образом на его слова о том, что он "более предпочтителен" для РФ в качестве следующего президента США, чем Дональд Трамп. Эти нападки Байдена российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, назвал лишь подтверждением своей правоты. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие высказывания Байдена оскорбляют только сами Соединенные Штаты, являются для них "огромным позором".