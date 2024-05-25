Зеленский: Россия будет «пробовать реакцию НАТО», вторгшись в Прибалтику

Зеленский созвал журналистов нескольких прозападных и проукраинских изданий из Средней Азии и дал им интервью, заявив свою цель: «чтобы никто не продвигал свои русские нарративы». Рефреном его выступления стало мнение, что Россия якобы представляет угрозу для всех своих соседей без исключения и «вы все под ударами 100 процентов». Интервью опубликовало казахстанское издание «Орда».

Зеленский уверен, что Россия якобы хочет показать силу и везде «установить русский мир».

«Мы получаем различную информацию, понимая, что под ударом прежде всего стоят балтийские страны: Эстония, Литва, Латвия... Мы об этом говорили нашим партнёрам всем. Потому что на них можно попробовать реакцию НАТО на вторжение или незаконное пересечение границ этих стран со стороны России. На них можно проверить», — сказал Зеленский.

По его мнению, «вчера или позавчера, кажется, это уже произошло. Они отодвигали буи, пересечение было морских границ...»

Он также заявил, что «среди их приоритетов» и «близких целей Российской Федерации» якобы не только балтийские страны, но и Молдавия и Казахстан.

Один из журналистов, участвующих в интервью, заявил, что «наши мигранты, которые в России живут» испытывают «тяготы как второсортные граждане».

При этом, по его словам, эти же мигранты «на Украине чувствуют себя полноценными, и участвуют в составе ВСУ, теробороны».

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.