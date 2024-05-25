Названы последствия сброса воды на ДнепроГЭС

Киевские власти сбросили воду на ДнепроГЭС, расположенной в городе Запорожье. Подтоплений пока не зафиксировано, но при угрозе потери Запорожья режим Зеленского может пойти на провокацию. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов констатировал, что пока из-за сброса не было зафиксировано подтоплений населенных пунктов.

«Тот объем воды, который сбрасывается через шандорные затворы, не грозит подтоплением территориям», — сказал он.

Однако, по его словам, открытие всех шлюзов ДнепроГЭС может грозить разрушением самой плотины, которая давно не ремонтировалась.

Рогов считает, что режим Зеленского может пойти на такую провокацию, если будет осознавать, что теряет город Запорожье.

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В субботу стало известно, что Киев открыл шлюзы на плотине ДнепроГЭС, идет сброс воды.