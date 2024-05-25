Мощный взрыв прогремел в украинском городе

Сильный взрыв прогремел в украинском Чернигове на севере страны, сообщает издание «Общественное. Новости». По его информации, на территории области включали сирены воздушной тревоги.

Telegram-канал Gorod.cn.ua уточнил, что взрыв зафиксировали на окраинах Чернигова. Также Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)» пишет, что удар пришелся по аэродрому Певцы. По его данным, в момент атаки средства ПВО не работали. Кроме того, авторы утверждают, что было два прилета.

Ранее стало известно, что в части Херсонской области, находящейся под контролем Киева, повреждена припортовая инфраструктура, до этого в этом районе прогремело несколько взрывов. Назначенный властями Украины глава областной военной администрации Александр Прокудин не уточнил, какие именно объекты оказались под ударом.

Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

Накануне взрыв раздался в административном центре Харьковской области Украины, рассказал мэр Игорь Терехов. Глава города не уточнил, в каком именно районе он прогремел. Терехов также призвал местных жителей соблюдать осторожность.