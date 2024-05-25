Британия оценила решение Международного суда ООН по Израилю

В МИД Британии подвергли критике вердикт Международного суда ООН о том, что Израиль обязан прекратить военную операцию в Рафахе. Британские дипломаты считают, что ХАМАС укрепит свои позиции после данного судебного решения. Об этом заявил представитель МИД Британии, пишет The Telegraph.

По его словам, ранее ХАМАС отклонил «щедрую сделку» с Израилем, касающуюся обмена заложников. После этого власти еврейского государства решили не останавливать боевые действия.

«Вмешательство Международного суда ООН, укрепит ХАМАС во мнении, что они могут удерживать заложников и оставаться в Газе», — заявил дипломат.

Он считает, что это приведет к продолжению войны и не позволит палестинцам и израильтянам договориться о создании двух государств.

Полянский высказался об операции Израиля в секторе Газа

Накануне Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе.