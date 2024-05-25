Названа причина побоища в Одессе

Драка военных и гражданских в Одессе произошла из-за нежелания мирных жителей умирать за Украину, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, также имеет место другая причина — это привычка военных регулярно совершать преступления против населения.

Предположу, что одной из причин массовой драки между военными и мирными гражданами в Одессе стала насильственная мобилизация или, как ее называют, «могилизация», так как умирать за террористическую организацию «Украина» хотят далеко не все, — сказал Вассерман.

Депутат отметил, что если одесские военкомы решили привлечь силовиков на свою сторону, чтобы «забрать побольше пушечного мяса», то народ вынужден сопротивляться. Он подчеркнул, что «жить хотят все».

Возможны и другие причины — значительная часть украинских военных привыкла регулярно совершать преступления против мирных граждан с 2014-го, что не видит ничего плохого в грабежах и избиениях в той же Одессе, — заключил парламентарий.

В субботу, 25 мая, в курортном районе Одессы — в Аркадии — произошла массовая драка военных и гражданских. Судя по кадрам опубликованного видео, в драке приняли участие несколько десятков человек. Кто победил, не сообщается, но людей в цивильной одежде было заметно больше.