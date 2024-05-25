Зеленский обратился к Путину по поводу переговоров

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу мирных переговоров. Он возмутился тем, что глава российского государства якобы не стремился разрешить конфликт перед началом спецоперации, а также обвинил Путина в угрозах.

«Кто договаривается [о переговорах] во время боевых действий? Почему он не хотел до конфликта найти формат, чтобы его не было, чтобы закончить все это. <...> Можно договариваться, не вводя инструмент оружия и пугания. Тот, кто сильнее, договаривается путем чего? Ультиматума», — заявил Владимир Зеленский в интервью для казахстанского издания ORDA News.

Беседа опубликована на YouTube-канале агентства. При этом, несмотря на свою ярую антироссийскую позицию, Зеленский дал интервью казахстанскому агентству на русском языке.

О том что Россия пыталась вести переговоры с Киевом еще до начала СВО ранее признал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Когда спецоперация началась, Зеленский сразу же запретил диалог с РФ на законодательном уровне.

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Несмотря на нежелание Зеленского вести переговоры, Россия постоянно выражала готовность к дипломатии. Недавно Путин заявил, что диалог Москвы и Киева должен быть честным и с учетом сегодняшних реалий.