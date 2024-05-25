«С Путиным в Минск приехали все… Это очень плохо!» Почему так запаниковали в Киеве?

Президент России Владимир Путин отправился с двухдневным визитом в Белоруссию. Общественность была сильно заинтересована подробностями пребывания российского лидера в Минске. Как прошли переговоры, и почему в них принимал участие министр обороны Андрей Белоусов, расскажем в статье.

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Владимир Путин прилетел в Минск в пятницу, 24 мая. В белорусском аэропорту российского лидера встречал лично президент Александр Лукашенко.

Сначала Путин и Лукашенко провели личные переговоры, затем пообщались с делегациями. Помимо этого, прошли встречи министров, в частности Андрея Белоусова и Виктора Хренина.

Владимир Путин рассказал, что переговоры были направлены на обсуждение вопросов создания единого оборонного пространства Союзного государства. Российский лидер назвал учения тактических ядерных сил, которые проходят в России и Белоруссии, плановыми мероприятиями.

Владимир Владимирович подчеркнул, международные соглашения в ядерной сфере нарушены не были. Новоиспеченный глава Минобороны Андрей Белоусов отметил важность тесного взаимодействия между силовыми ведомствами двух стран. Это поможет принять дополнительные меры в вопросах безопасности Союзного государства.

В пятницу ленты изданий заполонили новости о готовности Владимира Путина к переговорам о мире с Украиной. Якобы для их начала существовали несколько условий. Одно из которых – сохранение за Россией территорий по линии фронта.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления. Его ответ был несколько расплывчат, однако он отметил, что у президента свое мнение на счет переговоров. Они могут начаться, если будут достигнуты все цели, поставленные в Кремле перед началом специальной военной операции. Помимо этого, России должны отойти некоторые украинские территории, которые находятся не только на линии фронта.

Однако переговоры – процесс двусторонний, который предполагает поиск компромиссов и поиска согласия.

Владимир Путин и Александр Лукашенко оба заявили, что считают правление Владимира Зеленского нелегитимным из-за завершения его пятилетнего срока президентства.

По этой причине подписание любых документов с Владимиром Зеленским невозможно, теперь он считается непризнанным политиком. Однако пока еще украинский президент сам не спешит выходить на переговоры и подписание различных документов.

Если украинская сторона захочет подписать какие-либо соглашения с Россией, то власть в стране должна быть передана по закону спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку.

У Москвы также могут возникнуть вопросы к легитимности Стефанчука, срок правления нынешнего состава Верховной рады также завершился.

Отметим, что экс-президент Украины Виктор Янукович прилетел на частном самолете в белорусский Гомель, что стало причиной множества слухов.

Многие считают, что визит Владимира Путина – это часть официальной программы после инаугурации. Зачастую президенты после назначения посещают своих союзников. Для России им является Белоруссия.

Украинские политики восприняли визит Путина к Лукашенко как обсуждение нового этапа СВО. Так, например, украинский чиновник Евгений Шевченко, который организовал переговоры Белоруссии и Украины весной 2022 года, выразил мнение, что лидеры двух стран обсуждали открытие российско-белорусского фронта.

«Не хочу нагнетать обстановку. Но, не исключаю открытия российско-белорусского второго фронта… Вместе с Путиным в Минск приехали все. Просто все. Новый министр их обороны и сам Лавров. Это плохо. Очень плохо!», - написал украинский политик в своем Telegram-канале.

Также он связал визит Владимира Путина к Лукашенко и прилет Януковича.

В Белоруссии, как и в России, произошли некоторые кадровые перестановки. Так белорусский президент назначил нового главу Генштаба ВС, им стал экс-первый заместитель госсекретаря Совета безопасности страны Павел Муравейко.