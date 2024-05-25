В Польше назвали необходимые меры для противодействия России

Европе следует провести «долгосрочное перевооружение» для противостояния с Россией, заявил в интервью газете The Guardian глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Министр отметил, что промышленные площадки ЕС, производящие вооружения, не получали инвестиций в нужных объемах на протяжении многих лет.

Сикорский уточнил, что Варшава тратит 4% ВВП на оборону. Он добавил, что другим странам следует «догонять» Польшу по этому показателю, считает Сикорский.

Польша собирает против России крупнейшую армию

По его мнению, в новой архитектуре европейской безопасности ключевую роль может сыграть Великобритания.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что создание единой европейской армии не будет иметь смысла, так как такая структура будет дублировать функции самого Североатлантического альянса.