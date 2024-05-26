Макрон анонсировал открытие отреставрированного Нотр-Дама

Отреставрированный после масштабного пожара собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) откроется для посетителей 8 декабря 2024 года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит РИА Новости.

© Газета.Ru

Выступая в Берлине на мероприятии в честь 75-летия конституции ФРГ, французский лидер пригласил гостей на летние Олимпийские игры в Париже, а еще — посетить Нотр-Дам.

«Он будет отреставрирован и откроется 8 декабря», — добавил Макрон.

В ноябре 2023 года сообщалось, что на соборе Парижской Богоматери реставраторы установили шпиль, идентичный тому, который сгорел при пожаре пятилетней давности. Высота деревянной конструкции составила 96 м.

Нотр-Дам-де-Пари загорелся 15 апреля 2019 года. В результате пожара полностью сгорела и обрушилась крыша вместе со знаменитым шпилем и часами. Реконструкция собора началась в 2022 году, после двухлетней работы, направленной на то, чтобы сделать собор достаточно устойчивым и безопасным для того, чтобы мастера могли начать его восстановление внутри.