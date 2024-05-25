В Южно-Китайском море была обнаружена затопленная во время Второй мировой войны легендарная американская подводная лодка.

У берегов Окинавы в Южно-Китайском море была обнаружена одна из легендарных подводных лодок – затопленная в 1944 году USS Harder, совершавшая атаки на японский флот. Командиром подлодки был "убийца эсминцев" Сэмюэль Дили.

О важной находке сообщил проект "Lost 52". Он заявил, что подлодка была обнаружена у берегов японского острова на глубине 1140 метров.

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Для обнаружения USS Harder проект воспользовался технологиями фотограмметрии и подводной робототехники. У судна почти нет повреждений за исключением боевой рубки.

Последний выход подводная лодка USS Harder совершила в августе 1944 года. Вместе с подлодкой USS Hake она обнаружила на севере Филиппин в заливе Дасол возле острова Лусон два японских корабля. Harder успела выпустить три торпеды, после чего была затоплена в результате атаки глубинных бомб. На борту находились 79 моряков, включая командира Сэмюэля Дили.