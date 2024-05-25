Глава инвестфонда Blackstone поддержал кандидатуру Трампа

Глава инвестфонда Blackstone, который является крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в мире, Стивен А. Шварцман решил поддержать кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на грядущих выборах, передает Financial Times. Он отметил, что его беспокоит рост антисемитизма при текущей власти. Известно, что предприниматель является евреем по национальности.

Резкий рост антисемитизма заставил меня с большей срочностью сосредоточиться на последствиях предстоящих выборов, — заявил Шварцман.

По его словам, экономическая, иммиграционная и внешняя политика развиваются в неправильном направлении. Газета в свою очередь отмечает, что поддержка Шварцмана может привести к новым финансовым вливаниям в предвыборную кампанию Трампа.

Ранее голливудский актер Роберт Де Ниро, известный по фильмам «Крестный отец» и «Таксист», раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа. В коротком ролике на YouTube он выступил в поддержку главы Белого дома Джо Байдена и назвал его предшественника реваншистом. Американские СМИ пишут, что 30-секундный ролик будут транслировать по основным ТВ-каналам и цифровым платформам.