Пашинян вышел на связь после ЧП с вертолетом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в своем Telegram-канале, что его вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре из-за плохих погодных условий.

Ванадзор — город в Армении, административный центр Лорийской области. Расположен в Ванадзорской котловине, между Базумским и Памбакским хребтами, в месте слияния рек Памбак, Тандзут и Ванадзор.

На кадрах видео премьер здоровается с военными, затем сидит в кресле в вертолете и сосредоточенно смотрит в иллюминатор. Далее показаны населенные пункты, медленно проплывающие под машиной, красивые зеленые горы. В конце ролика глава кабмина идет по полю.

«Все в порядке. Сейчас продолжаю путь на автомобиле», — отметил Пашинян.

Напомним, что ранее потерпел крушение вертолет президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. Воздушное судно на фоне плохой погоды врезалось в возвышенность и загорелось. Погибли 9 человек.