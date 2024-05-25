Президент Эстонии высказался о закрытии границы с Россией

Президент Эстонии Алар Карис заявил об отсутствии намерений закрыть границу с Россией
Таллин не планирует закрывать границу с Россией, однако готов к этому в случае необходимости, заявил финскому телерадиовещанию Yle президент Эстонии Алар Карис.
По его словам, граница останется открытой, так как у людей есть родственники на другой стороне, передает «Интерфакс».
Карис добавил, что Эстония уже сейчас имеет возможность предотвращать организованную иммиграцию из России благодаря закону о депортации, даже при открытой границе.
При этом эстонский президент заверил, что, несмотря на напряженные отношения, Эстония продолжает вести диалог с Россией.
Эстония обвинила РФ в якобы снятии разграничительных буев на реке Нарва
Тем временем власти стран Балтии, Норвегии, Польши и Финляндии договорились создать «стены дронов» для защиты своих границ.