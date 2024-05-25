Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку

Вертолёт Пашиняна совершил экстренную посадку из-за плохих погодных условий
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что из-за плохих погодных условий его вертолет совершил экстренную посадку.
Об этом сообщает Sputnik Армения.
Глава армянского правительства подчеркнул, что с ним всё в порядке. Дальше движение он продолжил на автомобиле.
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