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Вертолёт Пашиняна совершил экстренную посадку из-за плохих погодных условий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что из-за плохих погодных условий его вертолет совершил экстренную посадку.

Вертолет Пашиняна совершил экстренную посадку
© РИА Новости

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Глава армянского правительства подчеркнул, что с ним всё в порядке. Дальше движение он продолжил на автомобиле.

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