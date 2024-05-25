Шольц сделал трудное признание об Украине

Германия дошла до предела с точки зрения помощи Украине, задача Берлина состоит в том, чтобы помогать Киеву, не допуская эскалации конфликта между Россией и странами НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит телеканал N-TV.

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"Мы действительно довели это (помощь – прим. ред.) до предела возможного… Наша ответственность состоит в том, чтобы помочь Украине в ее оборонительной борьбе, избегая превращения конфликта в войну РФ и НАТО", - отметил Шольц.

Днем 24 мая сообщалось, что Германия в рамках совместного проекта с Данией поставила Украине десять танков Leopard 1A5. Пакет помощи Украине также включил в себя 54 разведывательных беспилотных летательных аппарата Vector и Heidrun, 8,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 20 пулеметов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.

Немецкий телеканал Welt сообщал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заметно не хватает военнослужащих, для защиты Харькова им приходится оголять другие части фронта.