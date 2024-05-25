Янукович прилетел в Белоруссию, когда там Путин с Лукашенко встречались. Зачем?

В Белоруссии в пятницу, 24 мая, завершились военные учения по применению тактического ядерного оружия. За ними наблюдали президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин, а также министр обороны России Андрей Белоусов и глава российского МИД Сергей Лавров.

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Очевидно, что встреча президентов России и Белорусии на военных учениях не могла обойтись без переговоров лидеров двух стран и совместного брифинга. Александр Лукашенко на публичной части мероприятия заявил, что ядерные учения не нагнетают обстановку в Европе, а являются обычным событием, которое впредь будет регулярным.

У Владимира Путина белорусские СМИ спросили о возможности мирных переговоров с Украиной, на что лидер России ответил:

- Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства Украина закончилась. Поэтому с кем Москве вести переговоры - вопрос не праздный.

И словно для того, чтобы ответить на этот вопрос, в Белоруссию прилетел Виктор Янукович. Всем известно, что срок его легитимности, как президента, не истёк, а был прерван государственным переворотом на Украине. Появление Януковича в разгар переговоров Путина и Лукашенко не смогли проигнорировать даже украинские политики, которые начали просто истерить.

Официальной информации о том, встретился ли Янукович с лидерами двух государств, или прилетел на своем личном самолете просто, чтобы погулять по белорусским просторам, - не было.

Однако политолог из Украины Ростислав Ищенко в разговоре со "Свободной Прессой" предположил, что Янукович прибыл в Белоруссию именно для того, чтобы обсудить с Путиным и Лукашенко будущее Украины.

- Янукович - богатый человек, и живёт в России хорошо. У него есть свой самолёт, на котором он может летать куда угодно. Но в прошлый раз его самолет прилетал в Белоруссию в начале 2022 года, когда Путин и Лукашенко обсуждали начало СВО, - напомнил Ростислав Ищенко.

"СП": А сейчас Янукович прилетел, чтобы обсудить окончание СВО?

- Вы видели, как Янукович выходит из самолета? Я тоже этого не видел. Это видели белорусские журналисты, а мы только можем верить им на слово.

Но лично я думаю, что без приглашения Янукович бы не прилетел. Ему 74 года, у него всё отлично, никакой своей игры он не ведёт и интриг не плетёт. Он даже подчиняется украинским законам. Когда украинский суд попросил его дать показания в качестве подозреваемого в деле о развале ВСУ - Янукович их дал по скайпу.

"СП": Согласно украинским законам Янукович может быть легитимным представителем Украины на мирных переговорах с Россией?

- Легитимный - это тот, во власть которого верит народ. Легитимность не подтверждается какой-то бумажкой. Янукович был избранником тех регионов, которых в составе Украине больше нет. Донбасс и Крым давали ему большинство голосов на выборах, а не Киев и Львов.

Согласно бумажкам, легитимным на Украине является Зеленский, потому что ещё в прошлом веке был принят закон о том, что если начнется война - все выборы на Украине отменяются.

Формально, легитимность Зеленского или Януковича может подтвердить Конституционный суд Украины. Об этом и Путин говорил в Китае. Но пока ещё ни один гражданин Украины в КС с этим вопросом не обращался. И Янукович не обращался, в том числе.

Я, хоть и украинец, но сейчас живу в России, поэтому мне трудно рассуждать о том, чего хочет украинский народ там. Если народ хочет мира - он сделает легитимным хоть Януковича, хоть чёрта лысого.

Но народ Украины оккупирован Западом. И без согласия Запада народ не поддержит Януковича. Если Путин захочет вернуть Януковича на царство в Киев, - то всё возможно. Но я думаю, что одной воли Путина не будет достаточно.

Янукович может стать спасителем Украины. Но для этого требуется одобрение не только Путина, но и Запада.

Но я не понимаю, зачем это Западу. Запад на швейцарской конференции, которая пройдет в июне, готовится подтвердить легитимность Зеленского и его курс на полное уничтожение населения Украины. Когда там не останется украинцев - Запад её поделит.

А то, что Россия возьмет до тех пор, останется у России.

"СП": Ростислав Владимирович, вам известно, что делал Янукович 10 лет после государственного переворота?

- Нет, не известно. Он дал за это десятилетие три невнятных интервью, которые никого особенно не заинтересовали. Закрыл уголовные дела, которые против него велись на Украине. А так - он занимался своими делами, частной жизнью.

Понимаете ли, в 2014 году он просто убежал вместо того, чтобы сохранить свою законную власть, которую ему дали избиратели.