В США объяснили сложность контактов с законодателями России
Конгрессмен Томас Масси объяснил, почему осложнены контакты законодателей США и России. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.
Масси заявил, что подобные контакты сложно проводить из-за политизированности Конгресса.
«И любой, кто пойдет на это, будет демонизирован СМИ США», — отметил он.
Антонов высказался о новых поставках оружия Киеву со стороны США
Ранее Масси назвал недальновидными планы по изъятию активов России. По его мнению, это решение снижает желание других стран вкладываться в госдолг США.
До этого сообщалось, что страны G7 собрались продлить заморозку российских активов.
Lenta.ru: главные новости