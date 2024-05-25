Конгрессмен США объяснил сложность контактов с законодателями России

Конгрессмен Томас Масси объяснил, почему осложнены контакты законодателей США и России. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Масси заявил, что подобные контакты сложно проводить из-за политизированности Конгресса.

«И любой, кто пойдет на это, будет демонизирован СМИ США», — отметил он.

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Ранее Масси назвал недальновидными планы по изъятию активов России. По его мнению, это решение снижает желание других стран вкладываться в госдолг США.

До этого сообщалось, что страны G7 собрались продлить заморозку российских активов.