Блинкен и Бербок обсудили приписываемую Китаю помощь ОПК России

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в телефонном разговоре обсудили приписываемую Китаю поддержку российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера по итогам переговоров.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран подтвердили намерение продолжать оказывать помощь Украине, а также "обсудили вызовы со стороны Китайской Народной Республики, включая поддержку КНР российского ОПК".

"Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили усилия по достижению режима прекращения огня, которое обеспечит освобождение заложников и будет способствовать увеличению поставок гуманитарной помощи в Газу. Они согласились с важностью предотвращения эскалации конфликта на Ближнем Востоке и пресечения угрозы, исходящей от Ирана", - заключил дипломат.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявлял ТАСС, что США "распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны".