В Германии оценили призыв Зеленского сбивать российские ракеты силами НАТО

Обозреватель Райнхард Лаутербах прокомментировал требование требование президента Украины Владимира Зеленского сбивать российские ракеты силами НАТО. Об этом журналист сообщил в эфире Junge Welt, запись опубликована на YouTube.

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Лаутербах оценил призыв Зеленского сбивать российские ракеты силами НАТО и предположил, что Киев сделает Западу хуже этим требованием. Он подчеркнул, что Украина просит страны альянса защищать ее воздушное пространство, даже если это сделает их сторонами конфликта.

«Киев эти страхи не волнуют. <...> Почему другие должны выбраться из этой катастрофы в лучшем виде, чем они?» — задумался автор материала.

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Ранее в НАТО оценили возможность сбивать ракеты России системами альянса. Генсек альянса Йенс Столтенберг исключил эту идею.