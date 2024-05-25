Китай ответил США на обвинения по украинскому конфликту

Китай не является стороной конфликта на Украине и последовательно выступает за мир и политическое урегулирование. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Китай не создавал конфликт на Украине и не является его стороной. Позиция Китая по Украине остается беспристрастной и объективной. Мы активно работаем над продвижением мирных переговоров и политического урегулирования", - заявил он в ответ на просьбу прокомментировать высказывание помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, который в пятницу назвал КНР "действующим лицом" конфликта на Украине и утверждал, что Пекин способствует продолжению кризиса.

Госдеп обвинил Китай в способствовании продолжения украинского кризиса

По словам пресс-секретаря дипмиссии Китая, Пекин "никогда не раздувает пламя, не стремится извлечь выгоду" и "совершенно точно не приемлет роль козла отпущения".