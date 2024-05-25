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В США призвали поставить памятник Ассанжу

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший призвал поставить памятник основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Его слова передает Politico.

В США призвали поставить памятник Ассанжу
© Reuters
«Он не должен сидеть в тюрьме, мы должны поставить ему памятник в Вашингтоне, округ Колумбия», — сказал он, добавив, что Ассанжа должны чтить как героя.

Кеннеди-младший также раскритиковал экс-президента США Дональд Трампа за то, что тот не помиловал журналиста. Политик заявил, что если он станет главой государства, то помилует как основателя WikiLeaks, так и экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала судебный процесс над Ассанжем продолжающейся экзекуцией. Таким образом она прокомментировала решение Высокого суда Англии и Уэльса позволить обвиняемому оспорить постановление о выдаче США.

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