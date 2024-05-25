Вучич: конфликт на Украине может перерасти в глобальную катастрофу

Президент Сербии Александр Вучич опасается, что если сейчас не остановить конфликт на Украине, то он может перерасти в глобальную военную катастрофу. Об этом сербский лидер заявил в ночь на субботу в эфире TV Prva.

По его словам, осталось мало времени на то, чтобы украинский конфликт остановился, пишет РИА Новости.

"Надеюсь, что это возможно, но боюсь, что нет. Боюсь, что поезд уже вышел со станции и это никто не остановит", - заявил Вучич.

Политик полагает, что дальше дела будут идти намного тяжелее и хуже, и в итоге "может произойти большая трагедия, чем была во Второй мировой войне". Вучич подчеркнул, что необходимы переговоры о мире.

Вучич объяснил, почему Сербии нужно сотрудничать с Украиной

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин выступил за возобновление переговоров по урегулированию украинского кризиса. При этом он отметил, что переговорный процесс должен быть основан не на ультиматумах, а на здравом смысле. Путин также напомнил, что киевские власти запретили сами себе вести переговоры.