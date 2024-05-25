Массовая драка гражданских с военными в произошла в Одессе

В курортном районе Одессы — в Аркадии — произошла массовая драка военных и гражданских, пишет «Страна.ua». Издание отметило, что причина потасовки пока неизвестна. Судя по кадрам опубликованного видео, в драке приняли участие несколько десятков человек. Кто победил не сообщается, но людей в цивильной одежде было заметно больше.

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Местные паблики утверждают, что в честь открытия летнего сезона вечером 24 мая в Аркадии начались музыкальные вечеринки. Отмечается, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) могли решить воспользоваться этим обстоятельством, чтобы раздать повестки, однако молодежь в клубах и ресторанах оказала им ожесточенный отпор.

На Украине пойманных на границе уклонистов будут сразу отправлять в военкомат

Первые массовые акции неповиновения сотрудникам военкоматов прошли в Николаевской области Украины, сообщил ранее депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов со ссылкой на свои источники. Он уточнил, что местные жители не пропустили служащих в свой населенный пункт.

По всей Украине территориальные центры комплектования (аналог военкоматов) передали в полицию запросы на розыск 94,5 тысячи уклонистов. Больше всего обращений (38 282 заявления) подано за четыре месяца в Днепропетровской области. Найдено и доставлено в ТЦК лишь 5511 человек.