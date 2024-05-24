Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Сальдо, сейчас на станции происходит массовый сброс воды. Он также добавил, что это привело к подтоплению островов в дельте Днепра.

«По нашей информации, противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней. Большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления», — написал он.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ дважды за день атаковали жилые массивы на левобережье Днепра.