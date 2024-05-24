Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Сальдо, сейчас на станции происходит массовый сброс воды. Он также добавил, что это привело к подтоплению островов в дельте Днепра.
«По нашей информации, противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней. Большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления», — написал он.
Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ дважды за день атаковали жилые массивы на левобережье Днепра.
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