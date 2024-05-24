Премьер Румынии назвал молдаван румынами

В Молдавии живут граждане румынского происхождения, а молдавский язык является изобретением России. Такое заявление сделал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, передает Digi24.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его заявление о том, что в Молдавии живут только румыны, грубым вмешательством в дела республики. Отвечая ей, Чолаку сказал, что не собирается «врать ради РФ».

«Молдавского языка нет. Его изобрела Россия, а потом с помощью тех, кто руководил Украиной, и Молдавией, навязала придуманный язык, молдавский язык. В настоящее время и Украина, и Молдавия очень четко заявили, что нет другого языка, кроме румынского», — добавил он.

Также, по словам Чолаку, на территории Молдавии живут «молдавские граждане румынского происхождения», которые составляют большинство. Он сравнил молдаван с гражданами венгерской национальности в Румынии, подчеркнув, что они не перестают быть гражданами республики из-за этого.