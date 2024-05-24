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Врачи дали прогноз по состоянию Фицо

Медики дают позитивный прогноз по состоянию здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого совершили покушение. Об этом сообщил глава Минобороны страны Роберт Калиняк, передает «РИА Новости».

Врачи дали прогноз по состоянию Фицо
© globallookpress.com

Он отметил, что Фицо уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь.

«Я рад, что мы уже говорим не о его борьбе за жизнь, а о стабильном состоянии с позитивным прогнозом», — сказал он.

Раскрыты данные о состоянии Фицо после покушения

Напомним, что покушение на Фицо было совершено 15 мая, когда он вышел к общественности после заседания правительства страны в Гандлове. В премьера попало четыре пули, одна из которых пробила ему желудок. Стрелявшего в него задержали, им оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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