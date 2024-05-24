Врачи дали прогноз по состоянию Фицо

Медики дают позитивный прогноз по состоянию здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого совершили покушение. Об этом сообщил глава Минобороны страны Роберт Калиняк, передает «РИА Новости».

Он отметил, что Фицо уже прошел критическую стадию борьбы за жизнь.

«Я рад, что мы уже говорим не о его борьбе за жизнь, а о стабильном состоянии с позитивным прогнозом», — сказал он.

Раскрыты данные о состоянии Фицо после покушения

Напомним, что покушение на Фицо было совершено 15 мая, когда он вышел к общественности после заседания правительства страны в Гандлове. В премьера попало четыре пули, одна из которых пробила ему желудок. Стрелявшего в него задержали, им оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.