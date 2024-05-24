ЕС приняла обновленный Шенгенский пограничный кодекс

Совет Евросоюза в пятницу окончательно принял новый Шенгенский пограничный кодекс, регулирующий управление внутренними и внешними границами, а также пограничный контроль лиц, сообщил «Интерфакс».

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Министр внутренних дел Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС, Аннелис Верлинден отметил, что это решение позволит сохранить право перемещения внутри Шенгенской зоны для государств-членов с сохранением безопасности внешних границ.

Регламент также вводит процедуру, которая поможет бороться со вторичным перемещением мигрантов и позволит приостанавливать въезд граждан третьих стран в случае чрезвычайных ситуаций в здравоохранении.

В материале отмечается, что введение контроля на внутренних границах может сохраняться не более двух лет, а в исключительных ситуациях он может быть продлен два раза еще на полгода.

Ранее посольство Франции в Москве подтвердило подорожание шенгенских виз с 11 июня. Виза для взрослых будет стоить €90 , а для детей в два раза меньше, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».