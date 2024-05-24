Дюжаррик назвал решение суда ООН о Рафахе обязательным для исполнения

Решение Международного суда ООН о немедленном прекращении Израилем операции в Рафахе является обязательным для исполнения. Такое заявление сделал пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает «Интерфакс».

По его словам, на этом настаивает сам генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Он напоминает, что в соответствии с уставом Международного суда ООН его решения имеют обязательную силу, и он рассчитывает, что стороны надлежащим образом их выполнят», — сказал Дюжаррик.

Также он указал, что Гутерриш сообщит о решении суда Совбезу ООН.

Ранее Международный суд предписал Израилю немедленно прекратить боевые действия в Рафахе и «обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа для расследования утверждений о случаях геноцида».