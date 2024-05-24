Боррель отреагировал на решение России убрать буи на реке Нарве

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал свое недовольство относительно демонтажа Россией разграничительных буев на реке Нарве. Слова чиновника приводит миссия ЕС в РФ в Telegram.

Он назвал подобные действия российской стороны неприемлемыми и отметил, что в ЕС ожидают от России объяснений и возврата буев обратно. При этом Боррель заявил, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией, увидев в произошедшем мнимое "гибридное влияние" Москвы.

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Напомним, что об исчезновении части разграничительных буев на реке Нарве сообщил в четверг департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии.

"В ночь на 23 мая российские пограничники сняли установленные в эстонских водах реки Нарва буи, которые используются для обозначения судоходных путей", - говорится в сообщении департамента.

Ранее МИД Эстонии заявил, что вызвал российского временного поверенного в делах, чтобы обсудить с ним тему буев на Нарве.