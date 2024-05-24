Лукашенко обвинил США в смерти Раиси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что США виноваты в смерти президента Ирана Эбрахима Раиси, так как своей политикой санкций запрещали обслуживать его вертолет. ТАСС

«Мерзкая, омерзительная политика США привела к этому. Прежде всего — санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против воздушных судов, которые перевозят людей. В этом их вина в том числе. Они запрещали обслуживать этот вертолёт. Это точно», — сказал он. RT на русском

Во второй половине мая вертолет американского производства с президентом Ирана на борту потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся на борту. Генштаб ВС Ирана заявил, что на корпусе вертолета нет следов воздействия пуль. Деловая газета Взгляд