Шольц заявил о недопустимости военной эскалации между РФ и НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что продолжит поддержку Украины военными средствами, и в очередной раз объяснил, почему Германия не может поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

"Мы будем оказывать поддержку столько, сколько нужно, - сказал он на мероприятии в Берлине. - Но каждое решение должно тщательно взвешиваться. У меня есть ответственность: мы поддерживаем оборонительную борьбу Украины, но мы не допустим, чтобы произошла эскалация до войны между Россией и НАТО. Можно лишь представить, что стало бы не только с Европой, но и с миром, если бы это произошло".